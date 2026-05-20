Arranque de obra de dos puentes elevados serán en junio: Chánez

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chánez Peña dio a conocer que en el mes de junio se arrancará con la obra de dos puentes elevaros en la capital, esto rumbo al aeropuerto.



En su intervención comentó que está claro el trabajo de mejora para la ciudad, además de mejorar las carreteras en diferentes caminos del estado, hoy la capital tendrá un gran cambio en movilidad.



”En junio comienza la obra de Palestina y Fuerza Aérea y rumbo al aeropuerto a la altura del parque industrial de American Industries”, manifestó.

“Sintámonos orgullosos de la polvareda que veamos, creo que será histórico que en la ciudad de Chihuahua se den 9 puentes que se desarrollen en conjunto con el municipio de Chihuahua, ayuden con la comprensión con los ciudadanos recordando que las molestias son temporales y los beneficios permanentes”, concluyó.