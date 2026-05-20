Fortalecen Sindicatura y COCENTRO coordinación en favor del Centro Histórico de Chihuahua

La Síndica Municipal Olivia Franco sostuvo una reunión de trabajo con Liliana Aranzola, Presidenta de COCENTRO, así como con integrantes del organismo empresarial y del equipo de la Sindicatura, con el objetivo de fortalecer proyectos y acciones en beneficio del Centro Histórico de Chihuahua.

Durante el encuentro se abordaron diversos temas impulsados desde la Sindicatura, destacando el seguimiento a la Ruta Podotáctil, proyecto actualmente pendiente de ejecución (aprobado desde mayo 2024) y que busca mejorar la accesibilidad e inclusión en el primer cuadro de la ciudad; así como la consolidación del Día del Comerciante, iniciativa enfocada en reconocer e impulsar la actividad comercial del Centro Histórico.

Asimismo, se dio seguimiento a temas relacionados con el Fideicomiso del Centro Histórico y la revisión de tapas de medidores, acciones que forman parte del trabajo permanente de supervisión y atención que realiza la Sindicatura para contribuir a espacios públicos más seguros, ordenados y funcionales para comerciantes y ciudadanía.

La Síndica Municipal Olivia Franco destacó la importancia de mantener una coordinación cercana con organismos empresariales y ciudadanos para construir soluciones conjuntas que fortalezcan el desarrollo integral del Centro Histórico.

“Desde la Sindicatura seguimos impulsando proyectos y acciones que permitan fortalecer el Centro Histórico, trabajando de manera coordinada con comerciantes y sociedad civil bajo una visión de ganar-ganar para todas y todos”, expresó.

Finalmente, Olivia Franco reiteró que la Sindicatura continuará promoviendo mesas de trabajo, seguimiento y coordinación institucional para consolidar un Centro Histórico más accesible, seguro, competitivo y con mejores condiciones para quienes viven, trabajan y visitan esta importante zona de la ciudad.

Por su parte, Liliana Aranzola, presidenta de COCENTRO, destacó que la posible peatonalización parcial de la calle Victoria representa una oportunidad para revitalizar el Centro Histórico de Chihuahua y fortalecer la actividad comercial, al señalar que este tipo de proyectos generan mayor flujo peatonal y atraen más visitantes.

“A mí se me hace muy padre, porque incluso la Libertad cuando la hicieron peatonal levantó muchísimo para allá”, expresó, al considerar que estas acciones ayudan a extender la dinámica económica hacia otros sectores del primer cuadro de la ciudad.