“Pónganse a trabajar”, niega Falomir que zanja en la Universidad fue para afectar marcha de Morena

El director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), Alan Falomir Sáenz señaló que a Morena no le fue como esperaba en la marcha del sábado y buscan echarle la culpa a los trabajos técnicos del organismo.

En este sentido, consideró como una crítica burda el señalamiento de que la avenida Universidad fue intervenida para obstruir el curso de la marcha de Morena.

Alan Falomir señaló que los trabajos de la JMAS no se ajustan a agendas políticas y que en el momento en que se registra una fuga, se atiende en el momento pues se dispone de cuadrillas incluso en turno nocturno.

“Pónganse a trabajar que es lo que nosotros hacemos… es un señalamiento muy burdo, muy simplista por parte de ellos al decir que era un tema para afectarles”.