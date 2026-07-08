Ponen a la venta la mansión donde Diana enfrentó a Camila por su romance con Carlos

La mansión donde Diana enfrentó a Camilla Parker en 1989 por su romance con el entonces príncipe Carlos salió al mercado por varios millones.

Uno de los episodios que marcó un antes y después dentro de la Familia Real Británica fue el divorcio de la princesa Diana y el príncipe Carlos . ¿Los motivos? Se sabe que la infidelidad del ahora rey con Camilla Parker Bowles fue uno de los mayores detonantes.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Frealeza%2F2026%2F07%2F08%2Fponen-a-la-venta-la-mansion-donde-diana-enfrento-a-camila-por-su-romance-con-carlos&type=manual&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=019df542-7b4c-73f9-bafd-b5c5e8445050

El escenario que llevó a la princesa al momento más decisivo de su matrimonio con el entonces príncipe de Gales en 1989, fue Ormeley Lodge, una elegante mansión ubicada en el condado de Wiltshire, Inglaterra, donde enfrentó cara a cara a Camilla Parker Bowles por la relación que ambos mantenían. Hoy la propiedad fue puesta a la venta.

La mansión donde Diana enfrentó a Camilla Parker por su romance con Carlos, está en venta

La propiedad, valuada en varios millones de libras, ha despertado un enorme interés no solo por su arquitectura georgiana y sus amplios jardines, sino también por el peso histórico que representa para los seguidores de la monarquía británica.

25 de diciembre de 1992: la reina habla en su tradicional discurso navideño del “annus horribilis”, marcado por las separaciones de Carlos y Andrés, el divorcio de Ana y un incendio en el Castillo de Windsor. Carlos y Diana se divorciarán en 1996 y el heredero al trono se casará discretamente en 2005 con su amante de siempre, Camila Parker Bowles. (Mike Forster/Daily Mail/Shutters/Mike Forster/Daily Mail/Shutters)

El episodio ocurrió durante una fiesta organizada por Lady Annabel Goldsmith, aristócrata muy cercana a la familoia real. Aunque durante años se especuló sobre la relación extramarital entre el entonces príncipe de Gales y Camilla Parker Bowles, aquella noche Diana decidió romper el silencio.

Según relató la propia princesa en las grabaciones conocidas como las Diana: Her True Story Tapes, bajó al sótano de la residencia, donde Carlos y Camilla conversaban a solas, y encaró directamente a quien consideraba la tercera persona en su matrimonio.

Rey Carlos y Camila. (Instagram)

“Sé exactamente lo que está pasando entre ustedes y solo quiero que lo sepas”, recordó Diana haberle dicho. Camilla respondió que la princesa ya tenía “todo lo que podía desear”: dos hijos, el cariño del pueblo y al futuro rey como esposo. Diana contestó con una frase que quedó para la historia: “Quiero a mi marido”. Ese momento se convirtió en uno de los símbolos del deterioro del matrimonio real y fue retomado años después en la serie The Crown.

Así es la mansión en la que Diana confrontó a Camila

La propiedad salió recientemente al mercado por 25 millones de libras esterlinas tras la muerte de su propietaria, Lady Annabel Goldsmith, en octubre de 2025. La residencia, de casi 1,470 metros cuadrados cuenta con 10 habitaciones, elegantes salones de recepción, biblioteca, cava, departamento independiente para invitados, alberca, cancha de tenis, varias casas auxiliares y 2.3 acres de jardines privados, convirtiéndose en una de las propiedades más exclusivas de la capital británica.

La residencia conserva gran parte de su encanto histórico. Construida en el siglo XVIII, cuenta con amplios salones, varias habitaciones, jardines privados y terrenos que reflejan el estilo de las tradicionales casas de campo inglesas.

Ormeley Lodge (Knight Frank)

Su ubicación, en una de las zonas más exclusivas de Wiltshire, ha incrementado su atractivo entre compradores interesados en inmuebles con valor histórico.

Aunque la propiedad ha sido remodelada con el paso de los años, mantiene elementos arquitectónicos originales que evocan la época en la que fue escenario de aquel famoso encuentro.

Durante más de cinco décadas fue el hogar de Lady Annabel Goldsmith, una de las amigas más cercanas de la princesa Diana, quien visitaba con frecuencia la mansión junto a sus hijos, los príncipes William y Harry.