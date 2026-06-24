Policías municipales detienen a cinco personas por supuesto robo en vagones del ferrocarril

Un grupo de cinco hombres fue detenido en las inmediaciones de la Vialidad CH-P luego de ser sorprendido por agentes municipales con un costal de chatarra presuntamente sustraído de uno de los vagones del ferrocarril, el cual fue asegurado como evidencia para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con la quinteta de detenidos.

Los agentes que atendieron el reporte encontraron de inmediato a los cinco involucrados en las vías del ferrocarril, situadas entre las calles Esmeralda y CH-P de la colonia Mármol Viejo, quienes al ver las patrulla intentaron escapar dejando un costal con la pedacería de metal que presuntamente habían estado sacado de un vagón.

En ese sentido, los policías trasladaron a la comandancia de Policía a quienes dijeron ser Juan J. G, Mario Alberto V. L., Ramón G. T., Francisco Daniel C. M. y Jesús Daniel V. A., para ponerlos a disposición de la Fiscalía Zona Centro junto con el costal al parecer producto de robo, con el fin de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación legal de cada uno de los participantes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.