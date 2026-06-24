Acude mañana Marco Bonilla a la CDMX a evento panista donde presentarán plataforma de propuestas

El mandatario capitalino, Marco Bonilla Mendoza, informó que mañana asistirá a las 18:00 horas a un evento nacional del PAN donde se presentará la Plataforma de Propuestas Ciudadanas, lo anterior con la intención de tomar y defender las ideas de la gente.

Lo anterior, lo comentó tras cuestionarle para cuándo el PAN tiene noticias de registros, ya que Morena ayer hizo el registro de Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, como aspirantes a la candidatura de la gubernatura de Chihuahua en 2027.

¿El PAN no se está viendo lento en su registro?, cuestionó la prensa al alcalde. En respuesta, dijo: “Yo creo que cada quien tiene sus tiempos, y sus mecanismos. Ahora entiendo que es un primer proceso y lo que se va a hacer un primer una primera encuesta y lo que va a haber otro filtro y lo que hasta septiembre se dan a conocer los resultados”.

Bonilla Mendoza, recalcó que el PAN está alineando todo el tema de las reglas y de los procesos. “El jueves tenemos, por ejemplo, un evento a nivel nacional que en el que se van a presentar como tipo de plataforma de propuestas nacionales ciudadanas, justamente en esta etapa de ciudadanización que organiza

pues nuestro presidente nacional Jorge Romero, el Comité Ejecutivo Nacional, por supuesto ahí vamos a estar acompañando y yo creo que hoy vale mucho más justamente el que tener el candidato, el tomar las ideas de la gente y el defender esas ideas de la gente, lo que las y los mexicanos quieren para México, que son seguridad, economía, educación, calidad en la salud, eso yo creo que por encima desde quién es el bueno, quién es la buena, lo que la gente quiere es justamente qué es lo que va a ser el gobierno del Estado, los gobiernos del Estado en las 17 gobernaturas que se eligen el siguiente año, pues en cada una de las plataformas de gobierno”.

Concluyó en que, lo más importante ahorita, es que el proceso está pues por el partido próximo a comenzar, la que debe saber mucho mejor los tiempos.

¿Obviamente no hay fecha para pedir licencia? – No, todavía no, todavía no hay proceso. Una vez que se emitan las convocatorias y conecentrarnos ahora sí que las bases de la misma, ya tomaremos alguna determinación.