Chalecos Azules seguirán llegando a todos los rincones del estado: Rafa Loera

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera, dio a conocer que los Chalecos Azules continúan recorriendo la entidad y llegando a más municipios para aplicar diagnósticos, conocer las necesidades de cada región y promover los programas del Gobierno del Estado.

Señaló que, sin importar las distancias, en esta ocasión llegaron a diversas comunidades de los municipios de Bachíniva, Bocoyna, Guerrero, Matachí, Namiquipa, Ocampo y Temósachic, para visitar a las familias en sus hogares.

Loera destacó que también ha sido muy gratificante escuchar el sentir de la gente y conocer que se encuentran contentos con las acciones de la gobernadora Maru Campos y con programas como NutriChihuahua.

El funcionario aseguró que estas visitas permiten identificar las necesidades específicas de cada región para atenderlas de manera más precisa mediante los programas y apoyos del Gobierno del Estado.

Finalmente, Loera subrayó que el equipo de Chalecos Azules son todo terreno y que, sin importar la distancia, continuarán trabajando y acercándose a todos los rincones del estado.