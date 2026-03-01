Policía Municipal detiene a sujeto con vehículo con reporte de robo

Elementos de la Policía Municipal detuvieron, a una persona en posesión de un automóvil con reporte de robo en el cruce de las calles Primera y Gasoducto.

Luego de descender de un vehículo Chevrolet Aveo color beige con placas de circulación A-256-BWB, que fungia como automóvil de alquiler, el individuo fue interceptado por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El automóvil contaba con reporte de robo precisamente desde este domingo 1 de marzo y fue en la detención en la que se determinó que el sujeto que tenía posesión del vehículo, no contaba con la acreditación oficial de la pertenencia del mismo.

El hombre identificado como Artemio F. Z. de 48 años, fue detenido y llevado a la Comandancia Sur para después ser puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro. El vehículo asegurado fue asegurado y trasladado a las instalaciones del C-4.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.