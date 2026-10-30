Policía de Filipinas obtiene una orden para revisar dispositivos del papá de Meghan Markle 

La policía filipina obtuvo autorización judicial para revisar los dispositivos de Thomas Markle, investigado tras las acusaciones de su hijo.

La investigación contra Thomas Markle, papá de Meghan Markle, avanzó este jueves 29 de octubre luego de que un tribunal de Filipinas autorizara a la policía a examinar los dispositivos digitales incautados en su antigua vivienda en Cebu.

Las autoridades buscan esclarecer las acusaciones sobre la presunta posesión de material de abuso sexual infantil, señalamientos que él ha rechazado categóricamente.

¿De qué acusan a Thomas Markle y qué encontraron las autoridades?

De acuerdo con The Times, la autorización judicial permite a los investigadores acceder a discos duros y otros dispositivos que habían sido entregados a las autoridades, pero que no podían examinar sin el permiso correspondiente.

El caso comenzó después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan e hijo del investigado, denunciara a su padre ante las autoridades filipinas. Hasta ahora, no se ha informado que Thomas Markle haya sido acusado formalmente de un delito.

Según el testimonio de Thomas Markle Jr., el hombre aseguró haber encontrado material presuntamente ilegal entre las pertenencias de su padre, en la vivienda que ambos compartieron en Cebu. El hijo entregó a las autoridades cuatro cajas con objetos y dispositivos electrónicos para que fueran examinados.

Thomas Markle tiene un canal de YouTube en el que se ha expresado en contra de las acciones de su hija. (ITV/Shutterstock/ITV/Shutterstock)

Markle Jr. afirmó que el material podría contener cientos o incluso miles de fotografías y videos de menores. La policía deberá determinar la naturaleza y procedencia de los archivos, así como establecer quién tenía acceso a los dispositivos y si existe evidencia suficiente para proceder legalmente.

Reuters informó previamente que las autoridades filipinas habían abierto una investigación a través de su grupo de trabajo contra la trata de personas y la explotación sexual infantil en línea. El FBI también confirmó que estaba al tanto de las acusaciones y que brindaría apoyo a las autoridades filipinas cuando fuera necesario.

Por ahora, el análisis forense será clave para determinar si los señalamientos tienen sustento. Es importante señalar que la existencia de una orden judicial para revisar los dispositivos no constituye, por sí misma, una prueba de culpabilidad.

Meghan Markle habla de las acusaciones contra su padre

La investigación también ha vuelto a colocar bajo los reflectores la relación distanciada entre Meghan Markle y su padre. La duquesa de Sussex aseguró estar profundamente consternada por las noticias y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber sido víctimas de algún delito.

En un comunicado difundido la semana pasada, Meghan explicó que había conocido acusaciones preocupantes contra su padre años atrás. Según su declaración, en 2018 recibió información relacionada con una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres, en la que se planteaban señalamientos contra Thomas Markle.

La duquesa también sostuvo que su distanciamiento de su padre y su decisión de impedir que tuviera contacto con sus hijos, Archie y Lilibet, respondían a su intención de protegerlos.

La Policía Metropolitana confirmó que tenía conocimiento de una carta con acusaciones recibida en 2019 y señaló que revisaría internamente cómo se había gestionado la información. Posteriormente, informó que remitiría los señalamientos a las autoridades policiales de otros países.

La relación entre Meghan y Thomas Markle se fracturó antes de la boda de la duquesa con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018. Desde entonces, ambos han permanecido distanciados.

Mientras las autoridades avanzan con el examen de los dispositivos, el caso continúa bajo investigación. Los resultados del análisis forense serán determinantes para establecer si existe evidencia que respalde las acusaciones contra Thomas Markle.