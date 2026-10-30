¿Mía Rubín termino su relación Tarik Othón? La cantante revela por qué han dejado de aparecer juntos

La joven cantante Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, detalló por qué ha optado por el hermetismo en su relación con el rejoneador Tarik Othón.

Mía Rubín y Tarik Othón siguen juntos. Después de que su menor presencia como pareja en redes sociales despertara rumores de una posible ruptura, la cantante habló sobre su relación y explicó por qué han preferido compartir menos detalles de su vida amorosa.

Mía Rubín y Tarik Othón no terminaron

A su llegada a Beliween, la fiesta de Halloween organizada por Belinda , la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín fue cuestionada sobre su estatus amoroso. Ahí, Mía respondió a las versiones que apuntaban a que ella y el rejoneador Tarik Othón habían terminado su noviazgo.

“Hay muchos rumores siempre de todo”, comentó ante la prensa. La cantante, de 21 años, explicó que la decisión de mostrarse menos juntos no tiene que ver con una separación, sino con el deseo de cuidar una parte de su vida que, hasta ahora, habían compartido abiertamente.

“Últimamente hemos buscado un poco más de privacidad porque creo que en el pasado hemos dejado que pues no sé… creo que mucha gente pues entra a nuestra relación”, señaló.

Mía Rubín y Tarik Othón buscan más privacidad

Mía reconoció que tanto ella como Tarik llegaron a sentirse incómodos al compartir tantos detalles de su noviazgo con el público. Por ello, decidieron cambiar la manera en que muestran su relación, sin que esto signifique que hayan dejado de estar juntos.

“Por mi parte y por parte de él ya no nos sentíamos tan cómodos compartiendo (nuestra relación), entonces decidimos llevarlo un poco más leve”, explicó.

La cantante también habló de lo complicado que puede ser mantener una vida privada cuando se pertenece al mundo del espectáculo, una situación que ambos han tenido que aprender a manejar.

“Fue una decisión importante para también nosotros tener cierta privacidad dentro de lo que cabe, porque es un medio que realmente no te deja tener mucha privacidad. Entonces para nosotros era importante”, aseguró.

Finalmente, Mía fue contundente al referirse a las versiones que circulan sobre su supuesta soltería: “Son rumores nada más. Sí, son rumores”.

Mía Rubín y Tarik Othón celebraron tres años de noviazgo

Las declaraciones de Mía llegan meses después de que celebraran su tercer aniversario como pareja, el pasado 19 de mayo. En esa ocasión, ambos compartieron mensajes en redes sociales en los que expresaron el cariño que se tienen y sus deseos de seguir construyendo una historia juntos.

“YO ELIJO AMARTE”, escribió Mía junto a una serie de fotografías de distintos momentos de su relación. En su dedicatoria, la cantante añadió: “Llegaste a llenar mi vida de luz y a enseñarme un amor que jamás había conocido…”.

La joven también recordó el compromiso que ambos asumieron al comenzar su noviazgo: “Hoy se cumplen tres años desde que decidimos amarnos, cumpliendo esa promesa que nos hicimos cuando apenas éramos unos niños. No sé qué nos espere más adelante, pero sí sé algo: hoy, mañana y todos los días, sigo eligiendo amarte. Pase lo que pase. En las buenas y en las malas… pero siempre juntos. Te amo, mi guapo”.

Por su parte, Tarik también publicó un mensaje dedicado a la cantante, en el que habló de los viajes que han hecho juntos y de la manera en que han acompañado el crecimiento personal del otro.

“Esta historia la empezamos nosotros, y aún nos quedan infinitas páginas por escribir. Más allá de los viajes, los planes o los sueños, lo que más amo es la manera en la que coincidimos, nos entendemos y nos elegimos incluso en los días difíciles”, posteó.