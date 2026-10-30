‘Canelo’ Álvarez busca recuperar la corona mundial ante Mbilli en Arabia Saudita

El tiempo comienza a jugar en contra de Saúl Canelo Álvarez. A sus 36 años, el pelirrojo sabe que la recta final de su carrera está cerca y que cada combate representa una oportunidad menos para ampliar su legado. Incluso ha dejado entrever que le gustaría despedirse en el estadio Azteca, pero antes quiere recuperar el lugar que perdió en la cima del boxeo. El primer paso será este sábado, cuando enfrente al camerunés Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Arabia Saudita.

“Quiero ser el campeón otra vez y enfrentarme a los mejores. Después de dos décadas como profesional estoy emocionado por este combate. Soy ahora el aspirante, pero en mi espíritu sigo siendo el campeón, desde que era pequeño. Anhelo ese título otra vez”, declaró en conferencia de prensa, previo a su primer enfrentamiento después de perder los títulos de campeón indiscutido de las 168 libras ante Terence Crawford en 2025.

La cartelera denominada México contra el mundo se mantiene en pie para este fin de semana, a pesar de que el país emitió nuevamente alertas por ataques aéreos en Riad, a dos días de la función, en la que también pelearán los mexicanos David Picasso, Jaime Munguía y Rafael Divino Espinoza, entre otros integrantes de la nueva generación de púgiles tricolores.

“Podría pelear durante mucho más tiempo por cómo me siento y por cómo está mi cuerpo, pero también tengo otros objetivos fuera del boxeo. Creo que ya lo he conseguido todo (en la disciplina), no hay mucho más que pueda hacer. Hay que ser realistas, si fuera por mí, nunca sería suficiente, pero creo que cuatro o cinco peleas más serán suficientes”, explicó Álvarez al portal ESPN.

El mexicano presume de un récord de 63 victorias, 39 de ellas por nocaut, tres derrotas y dos empates.

Mbilli, de 31 años, heredó el cinturón del CMB de Crawford y afronta el combate del sábado como defensor del título. El camerunés considera esta pelea contra Canelo como “el mayor test” de toda su carrera.

“Estoy deseando subir al ring, pues me siento listo. Tengo mucho respeto por Canelo y por su carrera, pero el sábado será una historia diferente. Iré ahí por la victoria”, aseguró.

Nueva generación del boxeo mexicano busca consolidarse

El ciclo natural del boxeo es cruel. Un ídolo que fulguró en una época se apaga mientras una nueva figura irrumpe con fuerza. El Divino Espinoza es uno de los nombres de la nueva generación de púgiles mexicanos que podrían colocarse en la élite del boxeo mundial.

En esta función defenderá su cetro pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el nicaragüense Ricardo Blandón. El Divino se mantiene invicto, con un récord de 28 victorias, de las cuales 24 fueron por nocaut.

Otro púgil con posibilidades de alcanzar niveles altos en el boxeo es David Picasso, quien buscará sacarse la espina de su derrota ante el monstruo japonés Naoya Inoue al enfrentar al filipino Carl Jammes Martin por el título plata de peso pluma del CMB.

“Nos sentimos muy honrados de venir a esta parte del mundo a mostrar el boxeo mexicano. Tengo que ganar y dominar arriba del ring. Vencer por nocaut para obtener ese cinturón”, declaró.