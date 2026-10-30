Existen perfumes que recrean el olor de la sangre, el humo y los metales con mezclas de incienso, maderas y acordes minerales que convierten los aromas asociados con el terror en fragancias para usar en la piel

La perfumería explora fragancias poco convencionales que evocan el olor del hierro, la madera quemada y la vegetación húmeda, con composiciones que se alejan de los aromas dulces y florale.

Los perfumes no siempre buscan reproducir el olor de las flores, las frutas o la vainilla. Algunas fragancias exploran aromas más inusuales, como el hierro, el humo de una batalla o la madera húmeda de un bosque, mediante combinaciones de notas minerales, metálicas, resinas e incienso.

Un ejemplo es Bloody Smoke, de Lorenzo Pazzaglia, una fragancia que combina notas minerales y metálicas con incienso, olíbano, sándalo, mirra y almizcle. Su creador la describe como una composición en la que el olor del humo se mezcla con el de la sangre, aunque su fórmula no contiene sangre real.

Perfumes que evocan el olor de la sangre y el metal

Las fragancias con acordes metálicos buscan transmitir sensaciones que recuerdan al hierro, las superficies minerales o ciertos olores fríos y penetrantes. En lugar de utilizar sangre como ingrediente, los perfumistas construyen estas impresiones mediante combinaciones aromáticas.

En Bloody Smoke, las notas metálicas aparecen junto al incienso y la haba tonka, mientras que el sándalo, la mirra, el almizcle y el ámbar gris forman parte de su fondo. La mezcla genera un contraste entre matices minerales, ahumados y cálidos.

Este tipo de composición demuestra que la perfumería puede utilizar referencias que normalmente no se relacionan con un aroma agradable para crear experiencias olfativas distintas.

Fragancias que recuerdan al humo de una fogata

El humo también tiene un lugar en la perfumería. Algunas composiciones buscan recrear la sensación de una chimenea encendida o de la madera que permanece caliente después de arder.

Una de ellas es REPLICA By the Fireplace, de Maison Margiela, que combina un acorde de castaña, madera de guayaco y aceite de cade con vainilla, bálsamo de Perú y cashmeran. La marca describe la fragancia como una evocación de las tardes de invierno junto al fuego.

A diferencia de un perfume inspirado en la sangre o en ambientes sombríos, esta propuesta utiliza el humo y la madera para crear una sensación cálida, acompañada de matices dulces.

¿A qué huele un bosque oscuro en un perfume?

Los aromas que evocan bosques húmedos suelen apoyarse en notas amaderadas, terrosas y verdes. El vetiver, el ciprés, el pachulí y el musgo son algunas de las referencias olfativas que pueden ayudar a construir esa impresión, aunque cada perfume tiene una composición diferente.

Encre Noire, de Lalique, es un ejemplo de fragancia centrada en las maderas y las raíces. Su composición incluye ciprés, vetiver de Haití y de Bourbon, madera de cachemira y almizcles. La combinación crea un perfil amaderado profundo, alejado de las fragancias cítricas y florales convencionales.

No significa que el perfume reproduzca literalmente el olor de un bosque después de la lluvia, sino que sus notas pueden evocar la vegetación, la madera y la humedad asociadas con ese ambiente.

¿Por qué existen perfumes con aromas tan extraños?

La perfumería también funciona como una forma de expresión creativa. Sus composiciones pueden inspirarse en recuerdos, lugares, materiales y escenas, incluso cuando estos no suelen asociarse con los perfumes tradicionales.

Por eso, una fragancia puede intentar transmitir la sensación de caminar por un bosque sombrío, permanecer junto a una fogata o percibir un aroma metálico. El resultado depende de cómo se combinan las materias aromáticas y de la percepción de cada persona.