Plan B es bueno, pero TMEC debe fortalecerse: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que con la realización de un Plan B a la negociaciones del TMEC es bueno, pero es fundamental llegar a acuerdos para fortalecer el Tratado de Libre Comercio.

“Desde hace mucho lo hemos mencionado, que siempre es bien importante tener, pues diferentes rutas, no estar nada más esperanzados a una sola entonces el que estén hablando de un plan B y el que estén, que Canadá era el aliado lo vemos bien, sin embargo, pues creemos que todavía hay que pelear mucho para que el plan A si sea de verdad”, comentó.

Asegura que sin el TMEC se tiene mucho que perder, desde la perspectiva de negocio, es un perder, perder, para los países involucrados.

El Plan B, se trata de dar fortalecimiento de negocios con Canadá en dado caso de que el TMEC no tome una ruta de negociación ante los cambios que pueda dar el vecino país de Estados Unidos.