Plan B enfrenta ajustes, admite Mier; suspenden reunión con comisiones y consejeros del INE

La mayoría de Morena en el Senado de la República suspendió la dictaminación en comisiones, prevista para este lunes, del llamado “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbuam, a fin de corregir errores de su contenido.

La reunión de dictaminación en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos estaba prevista para las 18:00 horas de este lunes, pero fue suspendida sin una fecha hasta esta tarde para convocar nuevamente.

Además de ello, las comisiones unidas suspendieron una audiencia privada que tendrían con la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

El coordinador de Morena atribuyó la suspensión del trabajo de dictaminación en las comisiones a ajustes que se que se buscan hacer al proyecto.

Destacó que Morena pretende que el “plan B” se discuta este miércoles en comisiones.

“Tenemos dos caminos: uno, circular como está en sus términos la iniciativa, convertirla en dictamen y después en comisiones presentar reservas y modificarlo. En la comisión lo que consideran sus presidentes es que lo más prudentes es circular ya un dictamen que ya apunte a lo que va a discutirse en la comisión y en el pleno”, destacó.

El legislador reconoció que el “plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum provocará que aumente, y no reduzca, el número de regidores como pretende el proyecto. Además admitió que choca con el federalismo, es decir, el respeto entre la federación, los estados y municipios.

“Los estados de la República ya tienen en sus Constituciones, en sus leyes orgánicas municipales un dispositivo especial, una ley especial, la configuración de sus ayuntamientos, hay el caso de Veracruz que no ha legislado, pero el caso de Tabasco que tiene umbrales que van de tres a cinco regidores y síndicos, entonces para no contravenir el federalismo, lo que se está haciendo es una revisión del transitorio para que se respete en el 115 la rigidez de la integración del número hasta 15, pero cuidar que donde hay menos de seis la supremacía constitucional no provoque que aumenten”, dijo.