Plan B de Sheinbaum logra constitucionalidad con respaldo de 17 Congresos locales

El “plan B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum fue avalado este jueves en 17 Congresos locales a menos de 24 horas de su aprobación en la Cámara de Diputados.

Entre los estados que avalaron la reforma se encuentran entidades gobernadas por Morena, entre ellas: Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Yucatán, Puebla, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Tamaulipas, Hidalgo y Sinaloa.

La ratificación de la reforma requiere la aprobación de 17 de los 32 estados de la República Mexicana, lo que permite modificar la integración y el funcionamiento de los ayuntamientos.

Las reformas aprobadas establecen que los ayuntamientos se integrarán hasta por 15 regidores con principio de paridad. Se topa el presupuesto de los Congresos de los estados al 0.7% del presupuesto de cada entidad y recortan las remuneraciones de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral.

Diputados dejaron de lado la discusión del “plan B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum para intercambiar injurias y acusaciones que se convirtieron en franca competencia por demostrar qué expresidentes y dirigentes partidistas han sido los más corruptos.

En la sesión, que se prolongó por más de 14 horas, los nombres de dirigentes como los emecistas, Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez y el priista Alejandro Moreno, se sumaron a Felipe Calderón, Andrés Manuel López Obrador y, Enrique Peña Nieto, siempre mencionados en debates parlamentarios sobre corrupción.

El proyecto sirvió de catarsis a los diputados para ventilar un extenso repertorio de injurias y agravios en una lucha de todos contra todos: morenistas contra priistas; emecistas contra priistas; morenistas contra emecistas; panistas contra morenistas; petistas contra priistas; panistas contra petistas y emecistas contra morenistas.