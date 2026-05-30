El jitomate, el más reciente símbolo del aumento del costo de vida en EU

Nueva York. El jitomate, un ingrediente que se encuentra en todos lados, desde las hamburguesas de comida rápida hasta la alta cocina, está asumiendo un nuevo papel más allá del plato: un persistente recordatorio del aumento de los precios.

Los precios del jitomate se han disparado más que los de cualquier otro producto alimenticio en el último año, consolidándose como una de las molestias del momento para los consumidores.

“El jitomate se ha convertido en un símbolo de algo mucho más profundo”, señaló Isaac Bernal Carbajo, un chef de la ciudad de Nueva York que lamentó que los “placeres más simples” de la vida caigan víctimas del aumento de los precios. “Algo tan básico como comprar verduras frescas ha empezado a convertirse en una importante decisión financiera para muchas familias”.

Los precios del jitomate han subido alrededor de 40 por ciento respecto a hace un año, según el más reciente Índice de Precios al Consumidor, muy por encima del aumento de otros comestibles como el café (18.5 por ciento más), los asados de res (17.8 por ciento más) y pescados y mariscos congelados (12 por ciento más), entre otros productos que se han convertido en símbolos de la inflación en Estados Unidos.

Otro indicador de la inflación publicado el jueves reveló que los precios generales aumentaron 3.8 por ciento en abril frente al año anterior, su lectura más alta en casi tres años.

Efectos de la guerra contra Irán y aranceles

Además de los rendimientos de los cultivos, los expertos atribuyen el aumento en los precios del jitomate, en parte, a dos pilares de las políticas del segundo mandato del presidente Donald Trump: la guerra contra Irán y los aranceles. La guerra disparó los precios de la gasolina e incrementó los costos de envío. Además, Estados Unidos se retiró de un acuerdo que permitía importar sin aranceles jitomate desde México, país donde se produce la mayor parte del suministro de Estados Unidos.

Usha Haley, economista de la Universidad Estatal de Wichita, asegura que es “una tormenta perfecta de política comercial, clima extremo y política de Medio Oriente”.

Los agricultores estadunidenses de jitomate celebraron el retiro del acuerdo del jitomate en julio pasado, asegurando que ayudaría a reconstruir su industria en decadencia. Pero ha sido doloroso para los consumidores. Aunque Estados Unidos se retiró del acuerdo en julio, tomó tiempo ver el impacto en el pasillo de frutas y verduras, con más importaciones a finales del invierno y comienzos de la primavera.

Cuando llegaron los jitomates, se les aplicó un arancel de 17 por ciento.

“Los aranceles son, sin duda, un gran motor de la inflación de precios”, afirmó Brett Massimino, profesor de negocios en la Universidad Commonwealth de Virginia. “Como Estados Unidos depende de México para la mayor parte de su suministro de jitomate, cualquier cambio en la política comercial puede tener un gran impacto”.

Los aranceles recaudados por Estados Unidos sobre el jitomate se dispararon de apenas 16.424 dólares en 2024 a casi 4.6 millones de dólares, según datos federales, un asombroso aumento de 27.879 por ciento.

A medida que el costo se traslada hacia abajo en la cadena, compradores indignados han sacado sus teléfonos en el pasillo de frutas y verduras para grabar videos en los que se quejan de los costos que, aseguran, se cuadruplicaron. Algunos incluso prometieron plantar un huerto para evitar precios de hasta 17.6 dólares por kilo (8 dólares por libra). Pero el impacto ha sido más pronunciado para los negocios que dependen del jitomate como ingrediente clave.

MarginEdge, que rastrea precios para restaurantes, indica que el precio de los jitomates uva es el que más ha aumentado —65 por ciento en apenas un mes—, pero los precios han subido en todos los tipos de jitomate.

Phillip Coles, profesor de gestión de la cadena de suministro en la Universidad de Lehigh, afirma que los precios deberían bajar más en lo que queda del año, cuando se cosechen los jitomates cultivados en el país. El aumento en los precios, añade, también “inducirá a los agricultores a incrementar la siembra para satisfacer la demanda, pero esto tarda más debido al tiempo de preparación”.

En tanto, esto se está traduciendo en un fuerte golpe para negocios como Snarf’s Sandwiches, que pone un jitomate en casi cada sándwich que prepara.

Wayne Humphrey, director de operaciones de Snarf’s, con decenas de locales en Colorado, Misuri y Texas, explicó que las cajas de jitomate pasaron de costar 27 a 93 dólares en un año, sumándose al aumento en los precios de otros ingredientes, como el pan y la carne de res.

“Tan sólo ese ingrediente ahora nos cuesta más de 1.7 millones de dólares en gastos adicionales al año. Es cada vez más difícil ignorar las cuentas”.

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