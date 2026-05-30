Inauguran “La ciudad que no ha dejado de brillar”, expo sobre los Mundiales de la FIFA realizados en México

Ciudad de México. Como parte de las actividades previas a la Copa del Mundo 2026, fue inaugurada la exposición “La ciudad que no ha dejado de brillar”, que exhibe objetos y obras representativos de las Copas Mundiales de la FIFA de 1970, 1986 y 2026, así como el Campeonato Mundial de Futbol Femenil de 1971.

Banderines, llaveros, platos conmemorativos, postales, calcomanías, revistas, balones, souvenirs, juguetes, y álbumes Panini, entre otros, estarán expuestos hasta el 26 de julio en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social en San Jerónimo.

Además de contemplar reliquias mundialistas, los asistentes podrán participar de forma gratuita en talleres, retas de futbol, recorridos guiados e intercambio de estampas.

La exposición reúne más de 600 objetos como fotografías y material provenientes de acervos institucionales y privados como el Archivo Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, Museo Archivo de la Fotografía y la Fototeca, Hemeroteca y Biblioteca “Mario Vázquez Raña”, entre otros.