Marchan en Turquía en apoyo al depuesto líder de la oposición

Estambul. Decenas de miles de simpatizantes del depuesto líder del principal partido de oposición de Turquía marcharon por el centro de Ankara este sábado.

Ozgur Ozel fue destituido como líder del Partido Republicano del Pueblo, o CHP, por orden judicial el 21 de mayo. Muchas personas consideran el fallo como un intento político para neutralizar a la oposición.

Multitudes se reunieron antes en el Parque Guven, en el corazón de la capital turca, para escuchar a Ozel pronunciar un discurso en el que condenó su destitución. Luego se unieron a él en una marcha improvisada hacia el mausoleo del fundador de Turquía, Mustafa Kemal Ataturk.

“Están intentando remplazar al presidente elegido del CHP y nombrar a un interventor”, declaró Ozel a sus simpatizantes.

“Hoy es el día para reiniciar nuestra marcha hacia el poder. Ojalá esto fuera un asunto interno del partido. Esto no es un asunto interno del CHP. Esto es un asunto entre (el presidente) Recep Tayyip Erdogan y la nación”, agregó.

El fallo del tribunal de apelaciones anuló una votación del congreso del partido de 2023 que nombró a Ozel como líder del CHP. La decisión judicial lo sustituyó por su predecesor, Kemal Kilicdaroglu, lo que desató indignación entre los simpatizantes del partido.

Ozel, de 51 años, sucedió a Kilicdaroglu, de 77, tras 13 años de una oposición en su mayoría ineficaz frente a Erdogan.