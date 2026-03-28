Pipa provoca choque sobre avenida Pacheco; dos lesionados

Durante la tarde de este sábado se registró un choque alcance con lesionados y atrapados, el accidente fue sobre la avenida Pacheco y Pedro Meoqui.

En este accidente fueron cuatro autos involucrados vehículos involucrados; una pipa de gas K19 con capacidad de 5 mil 800 litros que trasportaba 50 por ciento de su capacidad; todos los vehículos circulaban por la Pacheco de sur a norte, pero pasando la Pedro Meoqui, en un retorno, el conductor de la pipa disminuye velocidad para retornar por Pacheco; atrás viaja un Nissan Versa gris que impacta a la pipa y termina en carriles contrarios atrás de este Chevy blanco, trató de evitar colisión, le invade carril a una pick up Dodge dakota se impactan y ambos se proyectan contra la pipa.

Resulta una mujer lesionada del Versa, fue atendida por URGE y un adulto mayor de la Dodge Dakota., lesionado y atrapado. Finalmente fue liberado por bomberos y atendidos por dos ambulancias de URGE.