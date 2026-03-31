Pidió Fiscalía extradición del exCEO de Yox, 20 víctimas de Camargo recuperaron su dinero

Miriam Tarango, coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales en la Fiscalía de Distrito Zona Centro informó que en meses anteriores se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la extradición de Carlos Lazo, quien era el exCEO de la empresa Yox Holding S. A. de C. V.

Recordó que tan solo en la ciudad de Chihuahua se iniciaron mil 350 carpetas de investigación que derivaron en dos órdenes de aprehensión por el presunto delito de fraude en contra del exCEO Carlos Lazo, por un detrimento que asciende a 210 millones de pesos.

Por su parte, el licenciado Francisco Arturo Arizpe, coordinador de Agencias Foráneas informó que en el municipio de Camargo se iniciaron 20 carpetas de investigación de las cuales, las víctimas recuperaron el dinero que habían invertido, sin embargo, las personas están solicitando que se les pague el interés, situación en la que, según lo expuesto por el fiscal Heliodoro Araiza, no entran en el delito de fraude.

Derivado de las órdenes de aprehensión, se procedió al aseguramiento de un inmueble y un autobús modelo 2020 de lujo, con dos vehículos en proceso de asegurar.

La coordinadora agregó que al tratarse de una empresa que se fundó en Jalisco, la mayoría de los bienes asegurados se encuentran en dicha entidad.