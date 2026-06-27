Dembélé ve calidad para ganar todo

Ousmane Dembélé no quiso llevarse el crédito completo de la victoria de Francia sobre Noruega en el Mundial 2026 pero se atrevió a decir que Les Bleus ganarán todos sus juegos.

El delantero francés aseguró que la concentración y la capacidad colectiva fueron básicas para el desarrollo a favor del partido.

Estuvimos concentrados, era un partido importante para terminar primeros en el grupo. Nosotros vamos a ganar todos los partidos, vamos a estar concentrados porque lo que va a venir va a ser cada vez más importante y complicado”, apuntó Dembélé.”Me siento muy bien con mi participación y con la que ha dado todo el equipo. Es producto de la comunicación que existe en el campo y de la calidas de los jugadores que están aqui, los que juegan y los que están en la banca”.

En tanto, el también atacante, Desiré Doué, señaló que el equipo francés marcha sólido y unido en la Copa del Mundo.

Información de Agencia Reforma