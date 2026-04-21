Francisco Sánchez presenta reforma para impedir que cancelen líneas telefónicas por no someterse al registro

Quieren saber dónde estás cuando vincules tu número de celular; pero no solo eso: sabrán quiénes son tus contactos, qué publicas en redes sociales, si eres afín al régimen o si eres un ciudadano crítico, y a partir de ahí podrán perseguirte y censurarte. Así lo advirtió el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar la reforma a la Ley de Telecomunicaciones para impedir la cancelación de líneas celulares por no realizar el registro.

Francisco Sánchez indicó que ningún mexicano debe ser castigado, incomunicado o despojado de un servicio esencial por negarse a entregar información sensible al régimen. Señaló que el acceso a la telefonía móvil y al internet se ha convertido en una herramienta indispensable para trabajar, estudiar, emprender y mantener comunicación con la familia, por lo que cancelar líneas por motivos políticos o burocráticos representa un abuso inadmisible.

“Si no entregas tus datos, no solo perderás tu número, no podrás usar uber para ir a trabajar, no podrás recibir esa llamada de tu familia, no podrás consultar tu banco ni enviar ese mensaje de trabajo, amenazan con desconectarte, esto tiene nombre: se llama sometimiento”, declaró.

El legislador explicó que la reforma agrega el artículo 191 Bis a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para blindar a los ciudadanos para que ninguna empresa telefónica pueda suspender, cancelar o condicionar el servicio telefónico por la negativa de una persona a integrarse a padrones obligatorios

“No se rindan, no vinculen su línea celular, no entreguen sus datos biométricos, no acepten la prohibición del efectivo, no cedan al chantaje ni al abuso. Estamos ganando la batalla y ganaremos la guerra contra la ley espía y la tecno-dictadura de Morena”, sentenció.