Llama Brighite Granados a la unidad y a respetar acuerdos de Morena; “es más importante que la 4T llegue a Chihuahua”

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Brighite Granados, respaldó los acuerdos de imparcialidad y neutralidad aprobados en el Consejo Nacional y Estatal del partido, por lo que llamó a las y los aspirantes a las coordinaciones territoriales a respetar las reglas internas así como las leyes electorales.

En ese sentido, dejó en claro que es más importante que el proyecto de la Cuarta Transformación llegue al estado de Chihuahua, que las figuras políticas en lo particular.

“Yo he suscrito estos acuerdos de imparcialidad, de neutralidad que se proponen en el Consejo Estatal, porque fue lo que aprobamos en el Consejo Nacional. No solamente suscribo este acuerdo que se votó el domingo, también suscribo lo votado en el Consejo Nacional e invito a que se respeten los criterios y las reglas aprobadas de nuestro partido”, expuso.

Recordó que la definición de la coordinación de defensa de la transformación en Chihuahua se realizará mediante encuesta abierta a la población y sostuvo que ese mecanismo será el que determine la representación rumbo al proceso electoral.

La presidenta del Comité Estatal de Morena mencionó que los criterios de imparcialidad deben acatarse en el proceso interno y recordó que la Comisión de Honestidad y Justicia cuenta con facultades para sancionar incumplimientos.

“De mi parte solo va a haber comentarios que fortalezcan la unidad, hay diferencia de opinión, como lo hay en todos lados, no hay un mayor problema. Yo estoy a disposición de lo que se necesite para fortalecer siempre la unidad de nuestro movimiento. La unidad depende de todas y de todos. Si tenemos voluntad para ello, no hay mayor problema”, declaró.

Brighite Granados reafirmó que el trabajo territorial y la organización se mantendrán como ejes del movimiento y señaló que se buscará fortalecer la unidad entre sus integrantes durante el proceso interno.