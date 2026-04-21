Operativos dieron resultados, esto abona a negociaciones del TMEC: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que ante los señalamientos que se dieron en torno al operativo y la muerte de personal de la embajada de Estados Unidos, es una coordinación necesaria por seguridad, ante la crisis, destaca que es lamentable las cuatro muertes de personas después de dar un duro golpe al narcotráfico pero señala es una buena respuesta ante las renegociaciones del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Nosotros, pues, obviamente, este accidente, pues es algo que no debe suceder, pero pues es un accidente finalmente y nosotros nos fijamos más en los operativos, en los resultados que se dan. En este caso con el combate a la delincuencia y con pues con haber destruido un lugar, laboratorio que era algo pues que tiene la cooperación con Estados Unidos para lograr que la relación se mejore y finalmente firmemos el tratado con Estados Unidos y Canadá y esto nos abona hacer las cosas bien”, comentó.

Señaló que la seguridad es de las bases más importantes para seguir con inversiones y competitividad no solo en la ciudad, sino en el estado.

En el tema del operativo destaco q je los empresarios están lejos de meterse en este tema debido a que no no les compete, ni conocen cómo funciona la relación y cómo se manejan las políticas.

Operación entre gobiernos, pues siempre se necesita, ¿verdad? En ambos lados y siempre se ha hecho. Este, ya la forma en que la lleven a cabo, pues eso sí realmente ya nosotros pues no es nuestro tema”, comentó.