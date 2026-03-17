Piden “cuota” a vehículos regularizados que circulan por tramos federales, denuncia Onappafa

Miguel Campos, coordinador en Chihuahua de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa) denunció la presencia de retenes en carreteras federales que se dedican a extorsionar a personas cuyos vehículos de procedencia extranjera fueron regularizados mediante el decreto que emitió el Gobierno Federal.

Explicó que suelen detener los vehículos que transitan por las carreteras y al confirmar que son regularizados, contando ya con placas y póliza de seguro, intentan desinformarlos mencionándoles que el modelo en el que circulan no esntraba dentro del decreto, pidiéndoles dinero a cambio para evitar problemas.

El coordinador de Onappafa indicó que a la fecha, se han denunciado 50 casos de presunta extorsión por lo que hizo un llamado para que la población que cuenta con vehículos regularizados no caigan en este tipo de situaciones y que ante cualquier duda, se acerquen a recibir asesoramiento.

“Cualquier persona que quiera pararse por el año de su vehículo o porque le han dicho que no es válido su decreto o cualquier cuestión que se acerquen también, el tema informativo no tiene costo y estamos para proteger el patrimonio familiar porque si a veces se ponen hay retencitos que desinforman y ahí aprovechan para pedir el apoyo o una cuota”.

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