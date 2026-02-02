Pide petista más recorridos a diputados tras regaño de Sheinbaum

Tras el regaño de la Presidenta Claudia Sheinbaum a legisladores y funcionarios locales de San Quintín, Baja California, la diputada del PT, Margarita García, pidió a legisladores de la mayoría recorrer hospitales, para no dejarle toda la responsabilidad a la Mandataria federal.

Durante la efeméride por el Día Mundial contra el Cáncer, la petista reconoció que hay hospitales que tratan con la punta del pie a los pacientes, por los que les pidió a sus pares de la mayoría actuar con responsabilidad y sensibilidad.

“Hago un llamado a todas y a todos, no le pongamos toda la responsabilidad a nuestra Presidenta para decir que visite los hospitales. ¿Y por qué nosotros no los visitamos? ¿Por qué nosotros no estamos pendientes, si para eso nos nombró la gente, para ser la voz verdadera de aquellos que no tienen voz?”, cuestionó.Como ejemplo, relató que ella da seguimiento a pacientes del Hospital de Cancerología de Oaxaca en donde, acusó, el responsable de oncología, Roberto Iván Romero, no sólo las trata con la punta del pie, sino que les da tratamientos incorrectos.

Indicó que hace unos meses, Romero le prescribió a una paciente tomar 680 pastillas, lo que calificó como una agresión.

Información tomada de Agencia Reforma