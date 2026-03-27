Escucha Marco Bonilla a productores del noroeste sobre los desafíos del campo

Líderes y familias de Ascensión y Janos recibieron al alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, en un encuentro donde dialogaron sobre los desafíos que enfrenta el sector agropecuario y la importancia de trabajar en unidad para fortalecer la agricultura y la ganadería en la región.

Durante la convivencia, Bonilla señaló que Chihuahua atraviesa un contexto complejo para el campo, marcado por la reducción de recursos para el sector, la sequía, la escasez de agua, la presencia del gusano barrenador que afecta a la ganadería y los problemas de seguridad que impactan la actividad productiva en distintas regiones del país.

Destacó que el campo representa una de las principales fortalezas del estado y que las familias productoras han demostrado capacidad para salir adelante incluso en escenarios adversos.

“Chihuahua es tierra de gente que trabaja, que no se rinde y que sabe salir adelante. Vale la pena seguir luchando por esta tierra y por el futuro de nuestras familias”, expresó.

Durante el encuentro, las y los asistentes manifestaron su interés por mantener el diálogo y sumar esfuerzos para enfrentar los retos que vienen para el campo chihuahuense.

Entre muestras de cercanía, habitantes de Ascensión y Janos agradecieron la visita y reconocieron la disposición de Marco Bonilla para escuchar y atender las inquietudes del sector productivo, reiterando que el municipio mantiene sus puertas abiertas para continuar trabajando en conjunto.