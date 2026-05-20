Estoy firme en mi cargo y en luchar contracorriente: Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván reiteró que sigue firme en el cargo que le confirieron las y los chihuahuenses, luchando contra corriente ante diversas acciones emprendidas tanto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como en los primeros años de Claudia Sheinbaum.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, expresó que al menos en lo que respeta a las y los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN), han resistido durante los últimos años al menoscabo de las instituciones y eliminar el derecho a la defensa y la garantía de audiencia.

“Estoy firme en la voluntad, en la decisión, en la disposición de seguir luchando contracorriente, porque te voy a decir algo que yo creo que no se ha dicho por parte de los gobernadores de oposición o por lo menos creo que por los gobiernos de que estamos emanados de Acción Nacional, hemos estado resistiendo, resistiendo, resistiendo durante los últimos años del presidente anterior, algunos de estos dos años, estamos resistiendo lo que es la eliminación, el menoscabo de las instituciones, eliminar el derecho a la defensa, a la garantía de audiencia con estas medidas nuevas de bloquear las cuentas bancarias de la UIF con la no posibilidad de tener amparos para los ciudadanos, con la eliminación de los fondos para la seguridad pública. Estoy firme en mi cargo”.