Pide Congreso de Chihuahua que reforma laboral garantice dos días de descanso por cinco de trabajo

La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, aprobó el exhorto presentado por el diputado Francisco Sánchez, mediante el cual se pide a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que la reforma en materia de jornada laboral de 40 horas semanales, se implemente de manera inmediata y garantice dos días de descanso por cada cinco de trabajo.

En el análisis y discusión de la minuta en materia de jornada laboral, se plantea la aplicación de manera escalonada hasta llegar al año 2030, sin embargo, esta acción a decir del iniciador, limitaría el impacto positivo en la calidad de vida de las personas trabajadoras.

Es por lo anterior que se pide que la reducción de la jornada laboral se materialice sin dilaciones y se acompañe de un esquema laboral que fortalezca la conciliación entre la vida personal y el trabajo, al considerar que el descanso suficiente incide directamente en la salud física y mental, la productividad sostenible y la cohesión familiar.

La implementación inmediata de la jornada de cuarenta horas semanales, acompañada de un esquema claro de dos días de descanso por cada cinco días de trabajo, no solo fortalece la protección de los derechos laborales, sino que también favorece la salud, el bienestar y la cohesión familiar de millones de trabajadoras y trabajadores en todo el país. Esta estructura responde a estándares internacionales de trabajo dignos y avanza de manera más efectiva hacia la conciliación de la vida laboral y personal.

Además, garantizar dos días de descanso por cada cinco días de trabajo reduce la exposición a factores de estrés laboral crónico, favorece la productividad sostenible y promueve una mejor distribución del tiempo libre, aspectos que han sido ampliamente señalados por organizaciones laborales internacionales como condiciones deseables en los marcos contemporáneos de protección de los trabajadores.

Por último, se pidió a la Cámara de Diputados analizar y dictaminar de manera favorable una iniciativa previamente aprobada por este Congreso de Chihuahua, mediante la cual se propone reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta para exentar del pago de este gravamen conceptos como el aguinaldo en su totalidad, la participación de las y los trabajadores en las utilidades de las empresas, así como ingresos derivados de horas extra, días festivos y prestaciones como vales de despensa otorgados mediante monederos electrónicos.