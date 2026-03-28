Hoy en redes; grupo de panistas apoyan a César Jáuregui

Un grupo de panistas comenzaron a manifestar su apoyo a César Jáuregui Moreno, aspirante a la Presidencia Municipal del 2027.

Los que comenzaron a subir sus videos en redes, fueron Roberto “Pony” Lara, Georgina Bujanda , Javier Sánchez, Carla Rivas, Germán Ávila, Félix Martínez,Issc Díaz y Guillermo Luján Peña.

Cabe mencionar que en las encuestas, Jáuregui Moreno es de los principales en la terna y favoritos, por lo que simpatizantes de su partido han decidido mencionarlo y poner con sus manos la letra “C” de César.



De los primeros en publicar el video en sus redes, fue el regidor Félix Martínez e Issac Díaz, comenzando con la frase “soy panista”.