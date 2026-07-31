Pide Congreso de Chihuahua priorizar obras de pavimentación e infraestructura en el poniente de Ciudad Juárez

La Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobó la proposición del diputado Óscar Avitia Arellanes, en el cual se solicitó al Presidente Municipal de Ciudad Juárez para que, en el ámbito de sus atribuciones, priorice y dé continuidad a los trabajos de pavimentación, recarpeteo, canalización pluvial y rehabilitación vial en la zona poniente de la ciudad, mediante la inclusión de calles prioritarias de dicho sector en los programas de obra pública municipales.

Asimismo, se exhortó a la titular del Poder Ejecutivo Estatal para que, a través de las instancias competentes y en coordinación con el municipio, impulse las acciones necesarias para garantizar la continuidad de los trabajos de pavimentación e infraestructura hidráulica en ese sector de la ciudad.

Al exponer el asunto, Avitia Arellanes destacó que la infraestructura vial constituye uno de los pilares fundamentales del desarrollo urbano y de la calidad de vida de las personas, por lo que las calles pavimentadas no solo representan la facilidad de la movilidad, sino que impactan directamente en la salud pública, la seguridad, el acceso a servicios esenciales e incluso mayores oportunidades económicas para las familias.

El poniente de Ciudad Juárez ha enfrentado desde hace décadas una situación de desigualdad en la dotación de infraestructura básica, por lo que un porcentaje elevado de sus calles aún carece de pavimento, lo que genera condiciones de vida adversas para miles de habitantes, es por ello y en aras de mejorar la calidad de vida de quienes habitan en dicha zona, que se hace el llamado a las autoridades referidas para que se dé atención a la infraestructura vial.

Dentro de lo expuesto, se reconocieron los avances realizados en materia de obra pública en distintos puntos de la ciudad fronteriza, sin embargo se enfatizó la necesidad de mantener los esfuerzos de manera prioritaria en el poniente de la ciudad a fin de de contar con una distribución más equitativa de los beneficios de la infraestructura urbana.