Explosión en una cafetería del centro de Moscú deja tres muertos y 15 heridos

Moscú.- Una explosión ocurrida cerca de una cafetería en la Plaza Kudrinskaya, en el centro de Moscú, provocó la muerte de tres personas y lesiones a 15 más, informó la Agencia de Noticias TASS citando al Departamento de Policía de Moscú, sin precisar la causa del incidente.

“Según la información que tenemos, hoy se ha producido una explosión hacia las 20H10 (17H10 GMT) cerca de una cafetería de verano, que ha causado tres muertos y quince heridos”, ha indicado la policía de Moscú a la agencia de noticias estatal Ria Novosti.