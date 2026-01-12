Pide CCV a conductores extremar precauciones ante “hielo negro”

El presidente del Consejo Consultivo de Vialidad (CCV) Luis Carlos Bustamante hace un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones ante la tormenta invernal, así como el hielo negro, conducir con extremo cuidado.

“Es importante observar los límites de velocidad, cuidar nuestra distancia con otros vehículos ya que hay que tener presente que el pavimento se encuentra sumamente resbaloso, es importante estar muy al pendiente del llamado hielo negro, qué es una capa de hielo que se puede formar sobre el pavimento y que a simple vista no se distingue y que si se presenta nieve, puede agravar la situación en las calles de nuestra ciudad incrementando la posibilidad de un accidente”, comentó.

Asegura que el uso del cinturón de seguridad para los conductores y pasajeros debe utilizarse y más con menores de edad con el fin de salva guardar la vida o en si minimizar la gravedad en caso de accidentes.

“Como siempre, recordarles que la seguridad vial empieza con cada uno de nosotros, por lo que es nuestra responsabilidad cuidarnos mutuamente”, comentó.