Vinculan a proceso a madre de Vicente, niño que murió por golpe de calor en un auto

Roxanna, madre de Vicente, el niño que murió por un golpe de calor al interior de un automóvil en Baja California, fue vinculada a proceso durante la madrugada del domingo 10 de mayo de 2026 por su probable responsabilidad en el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual.

Tras una audiencia de más de 16 horas, un juez de control determinó iniciar el proceso penal contra Roxanna, luego de que presuntamente dejara a su hijo de 3 años al interior de un vehículo durante más de 12 horas, después de llegar al fraccionamiento La Rioja, donde residían.

Aunque la defensa solicitó la reclasificación del delito, el juez consideró que existían elementos suficientes para continuar con el proceso y con las acusaciones presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California.

Defensa de Roxanna asegura que sufría violencia familiar antes de la muerte de Vicente

De acuerdo con reportes de medios, la defensa de Roxanna argumentó que la mujer vivía en un contexto de violencia familiar antes de la muerte de su hijo.

Para sustentar esta versión, presentaron peritajes psicológicos y diversos testimonios.

Según la defensa, la madre de Vicente atravesaba por afectaciones emocionales y problemas económicos previos al hecho.

Asimismo, expusieron que el padre del menor contaba con una vinculación a proceso por violencia familiar contra la mujer, además de diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntas agresiones físicas y psicológicas en contra de Roxanna “N”.

La defensa también señaló que la mujer no presentaba signos de intoxicación el día en que dejó a su hijo encerrado dentro del automóvil por más de 12 horas, contrario a lo expuesto por la FGE de Baja California.

Pese a los argumentos y pruebas presentadas por la defensa, el juez determinó vincularla a proceso por el delito de homicidio por omisión en agravio del menor de 3 años.

Dictan prisión preventiva a Roxanna tras muerte de Vicente por golpe de calor

Además de la vinculación a proceso, el juez ordenó prisión preventiva para Roxanna “N”, quien permanecerá internada en el Cereso de Mexicali mientras se desarrollan las investigaciones complementarias.

El plazo para el cierre de la investigación fue fijado en cuatro meses.

Por este delito, la madre de Vicente podría enfrentar una pena de entre 8 y 15 años de prisión; sin embargo, si la Fiscalía de Baja California logra acreditar agravantes adicionales en el caso, la sentencia podría alcanzar hasta 50 años de cárcel.