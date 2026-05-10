Javier Mascherano ve al Barcelona bicampeón y sueña con otro Mundial para Argentina

La Ciudad de México recibió este domingo 10 de mayo a una auténtica leyenda del futbol argentino. Javier Mascherano visitó el Fan Fest de La Liga realizado en el Velódromo de la CDMX, donde convivió con aficionados y compartió su análisis sobre el presente del Barcelona y la actualidad del futbol internacional.

El exmediocampista fue uno de los invitados especiales del evento previo al esperado Clásico Español entre el conjunto blaugrana y el Real Madrid, duelo que podría definir gran parte del campeonato en España.

Durante su participación, Mascherano aseguró que el club catalán tiene una oportunidad importante para proclamarse bicampeón de La Liga.

“Es un partido, obviamente, que más allá de ser un clásico de lo que se juegan los dos equipos, el hecho de que esté la posibilidad para el Barça para poder ser campeón, lo hace diferente al resto”, comentó el argentino ante los asistentes que se dieron cita en el evento organizado por La Liga.

Además, el exjugador ‘culé’ destacó el gran momento que atraviesa el Barcelona gracias al surgimiento de una nueva generación de futbolistas, la cual considera muy distinta a la que le tocó vivir durante su etapa como jugador del equipo español.

“Hoy el Barça tiene que sentirse tranquilo, porque no es la única chance que tiene para ser campeón, pero me imagino que tiene. Es una gran generación que tiene el club, muy diferente a la que me tocó a mí, creo que la selección española se ha beneficiado de ese cambio generacional”, expresó.

Mascherano sueña con otro título mundial para Argentina

Durante su participación en el Fan Fest, Mascherano también habló sobre el presente de la Selección de Argentina y el impacto que tienen los futbolistas sudamericanos en las principales ligas de Europa. Aseguró que muchos de ellos terminan siendo piezas fundamentales para sus respectivos combinados nacionales.

“La mayoría de los sudamericanos que juegan en Europa siempre terminan siendo determinantes para sus respectivas selección. Ojalá pueda repetir Argentina ser campeón del mundo. Sería fenomenal, es un sueño que tenemos todos los argentinos, sabemos que tenemos un buen equipo y eso nos hace tener la confianza”, concluyó el exfutbolista, quien se mostró feliz por el cariño recibido por la afición mexicana.