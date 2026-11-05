Pide Álex Domínguez revisión al IEE y Claudia Espino; “sería lo más sano rumbo a elecciones”

Tras la renuncia irrevocable de Claudia Espino de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE), el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alex Domínguez pidió que se investigue todos los Organismos Públicos Locales ante el escándalo nacional de corrupción de Guadalupe Taddei ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral.



“Yo creo que se debe investigar, yo creo que por salud del órgano electoral debe haber auditoría, el órgano electoral para tener una salud vaga la expresión, una salud procesal electoral de cara a lo que viene. Creo que sería lo más sano, creo que es algo que se tiene que hacer y bien medio y te dieron una nota que se presentó algo a la sesión del congreso pasada para que así sucediera. Entonces yo espero que así suceda, que el único superior del Estado lo haga, que la mejortor de la tradición lo haga. Si de las auditorías si las deudas presentaron como pega, resulta responsabilidad de locales, pues que se proceda”, comentó

Yo conozco a Claudia que uno desde hace muchos años, como el mismo barroca la expresión La conozco desde allí, de mayor, la conozco hace muchos años, yo espero que ella esté jurídicamente en línea de cualquier procedimiento. espero que así sea, no conozco los detalles, pero creo que por salud y posición electoral”, comentó.



Señaló que esto se debe de hacer en los 32 estados del país, no solo de Chihuahua, para que no se tengan señalamientos en el transcurso del proceso o desconfianza en el transcurso del proceso proceso electoral.