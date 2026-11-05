Con coalición PAN elige candidato en la capital; sea quien sea apoyaremos para ganar: PRI Estatal

El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Álex Domínguez dio a conocer que aún no se tiene definido el candidato para la presidencia municipal de Chihuahua y es un proceso que le tocará al Partido Acción Nacional (PAN) ante la alianza saldrán a apoyar a quien se elija, tendría que pasar algo “extraoridnario” para que el PRI ponga un candidato.

En algunos municipios donde son gobernador por el PRI seguirá eligiendo el tricolor, los municipios que gobierna el PAN serán elegidos los candidatos por el blanquiazul, mientras que aquellos donde no se tienen gobiernos de ambos serán analizados por ambos partidos.

“No hay una definición clara tendremos reunión, pero el pasado proceso encabezamos 36 candidaturas a alcalde y 8 ditutados, 5 diputados federales y hay otra parte en la que se ve más competitivo y es mucho más sencillo y amigable se los puedo asegurar, hay un dialogo abierto y franco”, comentó.

En el tema de la capital del estado destaco que el PAN tendrá que resolver los problemas que se lleguen a tener con el fin de dar a conocer al candidato o candidata, al cual le darán respaldo y apoyo total para ganar la elección.

“La capital al día de hoy, le toca al PAN y le toca al PAN resolver quien pueda ser, nosotros no vamos a vetar nombres y ellos tampoco, nosotros no vamos a poner un candidato en el PAN y ellos no lo van a poner en el PRI, lo único es que no tenga vínculos con el crimen organizado”, señaló.

Asegura que estarán a la espera, pues el proceso de alianza sigue en negociaciones y se tienen que resolver los problemas que se cuentan actualmente.

“En Chihuahua, no hay nada fuera de lo común, en la presidencia del PAN y ellos lo tienen que resolver y tendrán que procesar de manera interna los problemas que tengan, yo hago un llamado a todos a que hay que pensar en un interés superior en que Chihuahua siga siendo una ciudad competitiva, es un asunto de ganar la elección”, comentó.

Asegura que la candidatura de la presidencia municipal le toca al PAN y es difícil que se cambie el proceso, tendrían que pasar cosas “extraordinarias” grandes para que el PRI ponga un candidato, se tiene que dar claridad para este proceso, a los priístas les tocará aportar votos para el proceso de elección.