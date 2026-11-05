“Construir la unidad”: se reúne bloque panista rumbo al 2027

_Aspirantes a la alcaldía y liderazgos albiazules sostienen encuentro político para cerrar filas y fortalecer al partido_

CHIHUAHUA, CHIH. — Diversos integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), entre los que destacan tres aspirantes a la presidencia municipal, sostuvieron una reunión estratégica orientada a dialogar sobre la construcción de acuerdos internos y consolidar un frente común con miras a los procesos electorales de 2027.

En el encuentro participaron figuras como Rafa Loera, Jorge Soto y Carlos Olson, junto a Carla Rivas y Carlos Rivas, además de los regidores Félix Martínez e Isaac Díaz. Durante la charla, los asistentes intercambiaron perspectivas sobre el panorama político actual y definieron rutas para aportar de manera coordinada al fortalecimiento del instituto político.

Los cuadros panistas coincidieron en que la denominada “Unidad Azul” debe prevalecer por encima de intereses individuales, particularmente en los momentos de mayor complejidad para el partido.

La meta central, señalaron, radica en llegar cohesionados y con bases sólidas al próximo relevo electoral para refrendar la competitividad albiazul.