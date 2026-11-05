Entregarán aislamiento térmico a 80 familias chihuahuenses para enfrentar el invierno

Con la finalidad de reducir los efectos de las bajas temperaturas en hogares vulnerables, la empresa Thermo House anunció la donación de 3 mil metros cuadrados de aislamiento térmico, material que permitirá mejorar las condiciones de aproximadamente 80 viviendas en la capital del estado.

Mario Sánchez, representante de la empresa, explicó que esta aportación busca abrir la puerta a una colaboración más amplia entre el sector empresarial, las autoridades y la sociedad civil. Destacó que en Chihuahua capital existen 28 empresas dedicadas al giro de aislamiento térmico, por lo que extendió una invitación para que más compañías se incorporen y contribuyan a atender las necesidades de las familias que enfrentan el frío en condiciones precarias.

Advirtió que mientras algunas familias cuentan con viviendas adecuadas y abrigo para enfrentar el invierno, otras habitan casas con techos de lámina, filtraciones y sin protección contra las bajas temperaturas. Consideró que esta realidad no debe verse como algo habitual, sino como una problemática que requiere atención y participación colectiva.

El alcalde suplente, René Chavira, reconoció la aportación de Thermo House e informó que el DIF Municipal será responsable de identificar a los hogares que recibirán el beneficio. Señaló que la coordinación permitirá llevar protección a las familias que más lo necesitan y reiteró el llamado a la iniciativa privada para convertir esta primera donación en el inicio de un esfuerzo colectivo en favor de los sectores vulnerables.