Asesinan a sujeto afuera de autolavado en Cuauhtémoc

La Policía municipal atendió un reporte de detonaciones de arma de fuego a las 19:47 horas del 04 de noviembre, en un establecimiento de lavado de autos en el boulevard Jorge Castillo.

Al llegar al negocio “Autos y Lavado Moreno”, los oficiales observaron el cuerpo de un hombre, al parecer ya sin signos vitales. Junto a la persona observaron casquillos percutidos calibre .223.

El fallecido llevaba por nombre César Jasiel D.L., de 33 años de edad.

Personal de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente se hizo cargo de la investigación, quedando a su cargo la escena ya referida.