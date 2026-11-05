Cuauhtémoc Estrada con doble moral: Domínguez tras señalamientos de reunión Alito Moreno y Maru Campos

Álex Domínguez, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) dio a conocer que el coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Cuauhtémoc Estrada tiene una doble moral, esto tras las críticas del legislador por la reunión de la mandataria María Eugenia Campos Galván y el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno el pasado sábado.

“Lamento que lo haya dicho, por que desde el sexenio de AMLO han señalado y la presidenta desde la mañanera, está señalando los partidos entonces me parece que hay una doble moral del diputado, pues no critica lo que hace la presidenta desde la mañanera, segundo, pues ¿Que les preocupa? Que no andan diciendo que van a ganar y critican que la gobernadora se reúne con Alito Morena”, comentó

En este sentido destacó que estas acciones dan a conocer que Morena si los toma en cuenta y los vigila constantemente.

“Pos si no nos hacen en el mudo para que nos pelan, si tu ya traes y perdón por el francés, si tu ya traes jodido a alguien mejor ni lo pelas y nos convertimos en trending topic a nivel nacional”, comentó.

Asegura que Morena está realmente preocupado, presenta inseguridades para ganar terreno en Chihuahua pues estas declaraciones forman parte de una desesperación.