René Chavira anticipa reacomodos políticos ante aspiración de funcionario por dirigencia del PAN

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira Venzor, confirmó que está a la espera de la renuncia de un funcionario municipal que busca contender por la presidencia del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN).

El edil explicó que el interesado ya le había comunicado sus aspiraciones políticas, por lo que ambos habían abordado previamente el tema. Sin embargo, precisó que hasta el momento no ha recibido el documento formal de renuncia, aunque espera que esto ocurra durante este jueves.

Chavira Venzor expresó sus mejores deseos al funcionario y señaló que, una vez que concrete su salida de la administración municipal, podrá participar en el proceso interno del PAN bajo las reglas que establezca el partido.

Respecto a la vacante, adelantó que el Municipio contempla designar a un encargado de despacho para garantizar la continuidad de las funciones, mientras se analizan los perfiles que podrían ocupar la dirección de manera definitiva.