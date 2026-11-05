Renuncia de Komaba es un tema del PAN; respetamos decisión: PRI Estatal

Tras la renuncia de César Komaba del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Álex Domínguez dio a conocer que está es una decisión y un proceso que le compete al partido blanquiazul, por lo cual se respeta.

“Es decisión del PAN yo al ingeniero Komaba lo conozco y estuvo en mis dos informes he tenido muy buena platica con el entonces sus razones tendrá eso es un tema que se tendrá que tomar con los del PAN”, comentó.

Asegura que siempre se llevó un dialogo por la negociación política con la respectiva gente que se da en el proceso, reitera que esta decisión puede ser una decisión del ex dirigente municipal la cual se tendrá que respetar.

Una vez que se tenga un nuevo dirigente municipal se tomará el dialogo para el proceso de coalición rumbo a las elecciones, las reuniones se llevarán con Pedro Beristaín presidente del Comité Directivo Municipal del PRI y el nuevo líder municipal del Pan el cual se señala que puede ser Mario García.