Pete Hegseth enfrentará iniciativa bipartidista de juicio político por guerra con Irán y derrota republicana

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta una iniciativa bipartidista de juicio político en el Congreso estadunidense, luego de que legisladores republicanos y demócratas responsabilizaran a la guerra contra Irán por parte de las derrotas del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato, informó este jueves Fox News y Bloomberg.

El representante Thomas Massie, republicano de Kentucky y crítico frecuente del presidente Donald Trump, declaró a Bloomberg News que “sin duda” volverá a presentar los artículos de juicio político cuando la cámara reanude sus sesiones la próxima semana.

Massie, crítico de las intervenciones militares estadunidenses en el extranjero, recurrirá a una resolución privilegiada, mecanismo que permite llevar una propuesta a votación pese a la oposición de los líderes de la mayoría. Sin embargo, antes de discutir el juicio político, la Cámara de Representantes puede votar para archivar la iniciativa o enviarla a un comité, lo que frenaría el procedimiento.

Uno de los legisladores republicanos sostuvo que la asistencia de los congresistas podría ser decisiva, pues algunos que perdieron la reelección podrían no regresar a Washington durante los últimos dos meses del año. Con una mayoría estrecha, las ausencias podrían modificar el resultado si los demócratas votan en bloque.

Las derrotas republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado intensificaron las críticas a la conducción de la guerra. De acuerdo con las proyecciones del equipo de análisis de Fox News, el conflicto con Irán y las políticas arancelarias influyeron en el rechazo de los votantes al partido. Un ex funcionario de la Casa Blanca afirmó que Hegseth está “en la cuerda floja” y otro señaló que el resultado electoral habría sido distinto sin la guerra.

El presidente Donald Trump defendió este jueves la gestión del secretario y dijo que realiza “un buen trabajo”. La Casa Blanca, por su parte, rechazó la posible destitución y acusó a los demócratas de buscar investigaciones “fraudulentas” y de politizar el proceso. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, también respaldó a Hegseth y aseguró que el Departamento de Guerra cumplió la ley.

La iniciativa podría recibir respaldo demócrata. El líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, quien se encamina a presidir ese órgano, ha cuestionado la permanencia de Hegseth y publicó el jueves en X: “¿Por qué Pete Hegseth sigue ahí?”.