Peso Pluma regresa a Catch NYC, así es el restaurante donde el cantante trabajó antes de convertirse en estrella mundial

Peso Pluma visitó el restaurante donde trabajó en Nueva York antes de convertirse en estrella mundial de la música y se metió hasta la cocina a saludar al staff.

Antes de llenar estadios y convertirse en uno de los artistas mexicanos con mayor proyección internacional, Peso Pluma trabajó como mesero en Catch NYC, un reconocido restaurante del Meatpacking District de Nueva York.https://terrific-live-polls.web.

El propio cantante ha contado en distintas entrevistas que ese trabajo formó parte de una etapa en la que buscaba abrirse camino antes de dedicarse de lleno a la música y ahora visitó el lugar durante su visita a la Gran Manzana durante la clausura del Mundial de Futbol.

El lugar es conocido desde hace más de una década por reunir a celebridades, empresarios, modelos y figuras del entretenimiento.

Su combinación de cocina japonesa, mariscos y cortes de carne, junto con un ambiente de club nocturno, lo convirtieron en uno de los destinos gastronómicos más fotografiados de Manhattan.

Así fue la visita de Peso Pluma al restaurante Catch NYC

Después de asistir a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, Peso Pluma regresó a Catch NYC, el restaurante de Nueva York donde trabajó antes de alcanzar el éxito internacional.

Antes de alcanzar la fama mundial, Peso Pluma fue mesero y ayudante en Catch NYC (RRSS)

El cantante visitó el establecimiento para reencontrarse con antiguos compañeros, con quienes compartió una etapa previa al inicio de su carrera musical.

Durante la visita, Hassan Emilio Kabande, nombre real del artista, saludó con abrazos y sonrisas a empleados que aún laboran en el restaurante, donde en su momento se desempeñó como mesero y ayudante.

Las imágenes del encuentro comenzaron a circular en redes sociales y recordaron el video que años atrás se hizo viral, en el que aparecía trabajando en ese mismo lugar cuando buscaba abrirse camino en la música.

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La visita fue bien recibida por sus seguidores, quienes destacaron que el intérprete de corridos tumbados no ha perdido el vínculo con sus orígenes.

Para muchos, el reencuentro con quienes lo conocieron antes de la fama mundial refleja el valor que el cantante le da a esa etapa de su vida y a las personas que formaron parte de ella.

Peso Pluma visita Catch NYC, el restaurante en Nueva York donde trabajó como mesero (RRSS)

Catch NYC, un restaurante un restaurante consentido de las celebs Nueva York

Catch NYC abrió sus puertas en 2011 como el primer proyecto de Catch Hospitality Group. Desde entonces se consolidó como uno de los referentes de la escena gastronómica del Meatpacking District, una zona que pasó de ser un antiguo distrito industrial a convertirse en uno de los barrios con mayor concentración de restaurantes, hoteles de lujo y boutiques de moda.

El restaurante ocupa un edificio de varios niveles con un rooftop que ofrece vistas del barrio. En 2026 presentó una renovación integral del espacio, realizada por Rockwell Group, además de una actualización de su carta para reforzar su apuesta por la alta cocina con un ambiente informal.

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Buena parte de la fama de Catch NYC proviene de la cantidad de personalidades que lo visitan. Actores, músicos, atletas y modelos suelen elegir el restaurante después de estrenos, desfiles de moda y eventos celebrados en Manhattan.

En redes sociales es frecuente encontrar publicaciones de invitados que muestran tanto el salón principal como la terraza, mientras que la propia cuenta oficial comparte imágenes de sus platillos, cocteles y eventos especiales, reforzando la identidad visual que ha hecho reconocible a la marca.

Peso Pluma visita Catch NYC, el restaurante en Nueva York donde trabajó como mesero (RRSS)

Así era el trabajo de Peso Pluma antes de la fama

Aunque Peso Pluma nunca permaneció mucho tiempo en la industria restaurantera, sí ha reconocido que trabajó como mesero en Catch NYC durante una etapa en la que vivía en Estados Unidos y buscaba oportunidades laborales.

Ese empleo antecedió al despegue de su carrera musical, impulsada años después por éxitos como Ella Baila Sola, PRC, Lady Gaga y La Bebé (Remix), canciones que lo llevaron a encabezar listas de reproducción y festivales internacionales.

Peso Pluma visitó recientemente el restaurante donde trabajó en Nueva York (Dia Dipasupil/Getty Images)

Su historia suele citarse como ejemplo del cambio radical que experimentó en pocos años: de atender mesas en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York a convertirse en una de las figuras más influyentes de la música mexicana contemporánea.

¿Qué se come en Catch NYC?

La propuesta culinaria gira en torno a tres ejes: mariscos, sushi y carne premium.

Entre sus platillos más conocidos destacan el Catch Roll, el Truffle Sashimi, la Angry Lobster Mafaldine, el Miso Glazed Sea Bass y el Wagyu Fried Rice. El restaurante también importa pescado desde el mercado Toyosu de Tokio, considerado uno de los principales centros de distribución de productos del mar en Japón.

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En la sección de postres sobresale el “Hit Me Chocolate Cake”, una preparación que suele aparecer en fotografías y videos compartidos por clientes e influencers en redes sociales.