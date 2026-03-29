Peso Pluma lleva el sello mexicano a su colaboración con Kanye West

Peso Pluma y Kanye West , también conocido como Ye, sorprendieron con una colaboración que mezcla sonidos y referencias culturales de distintos estilos.

El tema, titulado “Last Breath”, forma parte del álbum Bully del rapero estadounidense y fue lanzado el 28 de marzo. La canción combina inglés y español, además de incluir un toque de salsa con la voz del músico de latin jazz Poncho Sánchez.

Peso Pluma y Kanye West lanzan Last Breath con guiños a la cultura mexicana

En esta propuesta, Peso Pluma aporta su característico estilo de corridos tumbados, incorporando un sello mexicano dentro de la producción. La identidad cultural también se refleja en lo visual, con elementos como un ring de lucha libre, máscaras y el “chipote chillón”, en referencia al icónico El Chapulín Colorado, creado por Roberto Gómez Bolaños.

La colaboración destaca por su fusión de géneros y por integrar símbolos de la cultura mexicana en un proyecto de alcance internacional.

A lo largo del video, que también incorpora influencias de música regional mexicana, se aborda el desamor con frases como: “Te lo di todo sin problemas” y “Bésame, mamá, como tú sabes”. El clip, en blanco y negro, muestra a varios luchadores enfrentándose a un niño, quien logra derrotarlos con su “chipote chillón”, en referencia al personaje de El Chapulín Colorado.

Como parte de la promoción del álbum, Kanye West también recurrió en redes sociales a figuras emblemáticas de la lucha libre mexicana como El Santo, Blue Panther y Rayo de Jalisco.

Peso Pluma y Kanye West refuerzan su impacto global

El lanzamiento incluyó además una listening party. Cabe recordar que Peso Pluma y Kanye West ya habían trabajado juntos en “Gimme A Second 2”, junto a Ty Dolla $ign y Rich The Kid.

En Bully, el rapero reúne a otros artistas como Don Toliver y CeeLo Green. El álbum incluye 18 canciones y contó con la participación de Bianca Censori como directora creativa del proyecto.

El estreno de “Last Breath” generó diversas reacciones en plataformas digitales, especialmente por la mezcla de géneros que sale de la zona de confort de ambos artistas. La combinación de trompetas y percusiones con las rimas de West ha posicionado al tema como uno de los más escuchados en las listas de reproducción actuales.

Con este lanzamiento, Peso Pluma y Kanye West refuerzan la conexión entre la escena urbana de Estados Unidos y la música mexicana, consolidando su presencia en el mercado internacional durante 2026.

Con información de Quién