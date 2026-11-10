México y EE.UU. revisan investigaciones financieras y extradiciones en reunión con la DEA

México y EE.UU. acordaron reforzar las investigaciones contra redes criminales, detener objetivos prioritarios y combatir el tráfico de armas y drogas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre una reunión de trabajo con el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance Cole, en la que revisaron las prioridades de cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

A través de un comunicado, Harfuch detalló que en el encuentro se abordó el intercambio de información sobre estructuras delictivas, investigaciones financieras, solicitudes de colaboración pendientes y asuntos de extradición.

Durante la reunión también coincidieron en la importancia de fortalecer las investigaciones contra redes criminales, detener a objetivos prioritarios de ambos países, frenar el tráfico ilegal de armas hacia México y combatir el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

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El funcionario destacó que la cooperación bilateral se rige por cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación.

“Las acciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas, en el ámbito de sus respectivas competencias”, subrayó.

Finalmente, señaló que estos trabajos forman parte de la Estrategia Nacional de Seguridad y buscan reducir la violencia, combatir la impunidad y debilitar las estructuras criminales.