Permanecerán bajas temperaturas en la entidad por ingreso del frente frío 32: Protección Civil

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó que durante la tarde noche de este jueves se prevé el ingreso del frente frío número 32 a la frontera norte del país, lo que generará bajas temperaturas en la entidad, particularmente en la Sierra Tarahumara.

Ante este panorama, la dependencia exhorta a la ciudadanía a mantener medidas preventivas encaminadas a proteger la salud y seguridad de las familias, en especial de quienes se encuentran en los extremos de la vida o padecen alguna enfermedad.

Las temperaturas mínimas registradas durante las primeras horas de este jueves fueron de entre 0 y 5 grados en la mayor parte de la entidad, mientras que en municipios como Ocampo, Bocoyna, Guachochi y Balleza, se situaron por debajo de los 0°C.

Para el viernes 30 se pronostican rachas de viento que pueden superar los 35 kilómetros por hora (km/h) en Ahumada, Bocoyna, Guachochi, Balleza, Saucillo, Valle de Zaragoza, Parral, Allende, López, Coronado, Jiménez, Camargo y La Cruz.

Las temperaturas esperadas para ese día son (máxima/ mínima): Chihuahua 18/8, Juárez 16/1, Janos 17/0, Madera 15/0, Temósachic 17/-2, Cuauhtémoc 16/4, Ojinaga 19/8, Delicias 21/10, Camargo 20/9, Jiménez 19/8, Parral 18/7, Creel 15/0, Chínipas 30/16, Guachochi 15/1 y El Vergel 14/-1.

Debido al pronóstico de humedad al 100 por ciento durante la noche del jueves y viernes por la madrugada, se advierte la posible formación de neblina en la región serrana, así como en la zona centro del estado, lo que podría reducir la visibilidad en carreteras.

El sábado se anticipan posibles heladas en zonas montañosas con temperaturas máximas que rondarán los 20 grados centígrados y mínimas por debajo de los 0 grados.

Durante esta temporada invernal, la CEPC recomienda a la población abrigarse adecuadamente y evitar cambios bruscos de temperatura, extremar precauciones con el uso de calentadores y estufas, así como evitar la exposición prolongada al frío.