Pérez Cuéllar busca intimidarme y desviar la atención por nepotismo en su gobierno: Daniela Álvarez

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, señaló que las declaraciones hechas en su contra por el “Alcalde de la Corrupción”, Cruz Pérez Cuéllar, carecen de sustento y pruebas, por lo que responden únicamente al enojo de haber sido exhibido públicamente por los casos de nepotismo documentados dentro de su administración.

“Si esto me sucede a mí, siendo presidenta de un partido político en el Estado, no quiero imaginar la manera en que el alcalde trata a las mujeres que laboran en su administración cuando intentan denunciar alguna injusticia o irregularidad. Por ello, no solo no dejaré de denunciar y presentar pruebas de la rampante corrupción y el nepotismo al interior del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez”, señaló Daniela Álvarez.

La dirigente estatal informó que en los próximos días acompañará jurídicamente a mujeres que han sufrido acoso sexual por parte de funcionarios municipales de Ciudad Juárez, quienes por temor no habían presentado denuncias anteriormente.

Asimismo, anunció que interpondrá denuncias ante la Fiscalía General del Estado y ante el Instituto Estatal Electoral por violencia política en razón de género, ya que presentar supuestas acusaciones únicamente en el ámbito mediático y no ante una autoridad competente evidencia un intento de intimidación y de desviar la atención pública.

“Lo que el alcalde de la corrupción busca es intimidarme, censurarme y amedrentarme utilizando todo el aparato de la administración municipal de Ciudad Juárez, desde su posición de poder y creyendo que por ser mujer podrá intimidarme”, expresó.

Daniela Álvarez retó públicamente al alcalde a que, si cuenta con pruebas de alguna irregularidad, las presente ante las autoridades correspondientes y no solo en conferencias de prensa, pues de lo contrario, advirtió, se convierte en cómplice.

Finalmente, reiteró que seguirá denunciando todos los casos de corrupción de Pérez Cuéllar pues su compromiso es la legalidad, la transparencia y la verdad, aunque eso incomode al “Alcalde de la Corrupción”.