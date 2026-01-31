Pepsi lanza anuncio del Super Bowl con oso polar y reaviva rivalidad con Coca-Cola

Pepsi revive su rivalidad con Coca-Cola en un comercial con osos polares para el Super Bowl 2026

Pepsi sorprendió con su nuevo comercial para el Super Bowl, dirigido por Taika Waititi, en el que reaviva su histórica rivalidad con Coca-Cola al utilizar a los icónicos osos polares.

En una prueba a ciegas, el oso polar elige Pepsi Zero Azúcar, desatando una crisis existencial que culmina con música de Queen y un guiño al clásico “Pepsi Challenge”.

Así es el nuevo comercial de Pepsi para el Super Bowl en donde le tira a Coca-Cola

Pepsi está dando de qué hablar en redes sociales y medios al lanzar su nuevo comercial para el Super Bowl 2026en donde aprovechó para rivalizar con Coca-Cola y reavivar su rivalidad.

En este nuevo anuncio, Pepsi utiliza a un oso polar, mascota icónica de Coca-Colaen donde este elige una Pepsi Zero Azúcar tras una prueba a ciegas.

Este nuevo anuncio de Pepsi fue dirigido por el director Taika Waititi quien de hecho, hace un cameo como el terapeuta del oso polar de Coca-Cola quien, tras elegir una Pepsi, sufre una crisis existencial.

El comercial de Pepsi para el Super Bowl termina con el oso polar de Coca-Cola aceptando que eligió otra marca y se le ve en un concierto de Coldplay en donde aparece en la Kiss Cam, haciendo referencia al escándalo de los ex empleados de Astronomer: Andy Byron y Kristin Cabot.

El comercial de Pepsi, que ya dio bastante de qué hablar, termina con la canción “I Want to Break Free” de Queen mientras enfocan a dos osos polares, los cuales por años han sido usados como un referente de Coca-Cola.

Este comercial de Pepsi contra Coca-Cola cuenta con efectos CGI pero no fueron hechos con IA, se lanzó pensando en el próximoSuper Bowl 2026, el cual se llevará a cabo el domingo 8 de febrero, revivió el “Pepsi Challenge” lo cual ha impulsado el marketing viral en las redes sociales.